Hamas: Aksa Tufanı, İsrail'in yaşadığı en büyük güvenlik zafiyeti oldu

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaddumi, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Hamas'ın başkent Tahran'daki ofisinde bir araya geldi.



Kaddumi burada yaptığı açıklamada, "Aksa Tufanı, siyonist düşmana stratejik bir güvenlik darbesi vurdu. Bu darbe, İsrail tarihindeki en büyük güvenlik zafiyeti olarak siyonistlerin hafızasında yer edecek." ifadesini kullandı.



İranlı Bakan ise "şehit liderlerin kanının, bölge halklarına yönelik adaletsizliğin ortadan kaldırılmasının ve kurtuluş savaşının yakıtı" olacağını dile getirdi.



Hatib, Gazze ve Lübnan halkının kararlılığını övdü ve bunun zaferin işareti olduğunu aktardı.