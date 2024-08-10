Hamas, Arap ve İslam ülkelerini İsrail'e karşı "tam bir birlik olmaya" çağırdı

İsrail'in Gazze'deki ölümcül okul saldırısının ardından açıklama yapan Hamas'ın Gazze'deki başkan yardımcısı Halil El Hayya, Arap ve İslam ülkelerini İsrail'e karşı, büyükelçiliklerini kapatmak da dahil olmak üzere, "tam bir birlik olmaya" çağırdı.

Hamas, Arap ve İslam ülkelerini İsrail'e karşı "tam bir birlik olmaya" çağırdı

Hamas'ın Gazze'deki başkan yardımcısı Halil El Hayya, 'in ölümcül okul saldırısının ardından El Cezire Arapça'ya konuştu.

İsrail ordusunun Gazze'deki El-Tabin okuluna düzenlediği ve 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan saldırı sonrası Arap ve İslam ülkelerine birleşme çağrısı yaptı.

El Hayya, İsrail ordusunu bombardıman sırasında kadın ve çocukları "katletmekle" suçladı ve bunun Filistinlileri yerleşim bölgesinden silmeye çalıştığının kanıtı olduğunu söyledi.

Saldırının Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını gerektirdiğini söyleyen El Hayya, Arap ve İslam ülkelerini İsrail'e karşı, bu ülkedeki büyükelçiliklerini kapatmak da dahil olmak üzere, "tam bir birlik olmaya" çağırdı.

El Hayya, Hamas'ın, Filistin halkını savunma görevini yerine getirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

İsrail ordusu, yerinden edilmiş insanların barındığı El-Tabin okulunu Hamas ve Filistin İslami Cihad için "aktif bir yerleşke" olarak kullanıldığı için bombaladığını iddia etti.

Hamas ise yaptığı açıklamada, iddiaları "sivilleri hedef almak için bahane" olarak nitelendirdi.

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