Hamas: Ateşkes anlaşması Filistin halkının direniş zaferi

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi Başkanı Zahir Cebbarin, ateşkes anlaşma kapsamında serbest bırakıldıktan sonra Mısır'a gönderilen Filistinlilerle bir araya geldi.



Cebbarin, "Tufan el-Ahrar" olarak isimlendirdiği anlaşma kapsamındaki esirlerin takasını, "Filistin halkının haklarını ne kadar kibirli olursa olsun İsrail işgalinin pençesinden alma yeteneğini kanıtlayan parlak bir mücadele aşaması" şeklinde değerlendirdi.



Filistinlilerin serbest bırakılmasının, "Filistin halkının iradesi ve direnişi açısından tarihi bir zaferi" temsil ettiğini dile getiren Cebbarin, "Bu başarı, Filistin halkının tamamen özgürlüğüne giden yolda atılan bir adım" dedi.

Cebbarin, Filistinli direniş gruplarının "son tutuklu da serbest bırakılana kadar geri adım atmayacağını" vurguladı.



İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar ve haksızlıklar karşısında kararlı duracaklarını ve iradelerinin daha güçlü olacağını kaydeden Cebbarin, Filistinlilerin serbest bırakılması sürecini; "Filistin saflarının birlik ve beraberliğini temsil eden; Filistin halkının uyumunu ve direnişini teyit eden ulusal bir düğün" olarak nitelendirdi.

