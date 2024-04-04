Hamas: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme yok

Kahire'de ateşkes görüşmeleri sürerken geçtiğimiz günlderde İsrail, Hamas'a sunulmak üzere yeni bir teklif taslağı hazırlandığını duyurdu.



Taslağın Hamas yetkililerine sunulmasının ardından ilk açıklama geldi. Görüşmelerde yer alan üst düzey Hamas yetkisi Osama Hamdan, Hamas'ın esneklik göstermesine rağmen ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilemediğini bildirdi.

"MÜZAKERELER KISIR DÖNGÜYE SAPLANMIŞ DURUMDA"

Hamdan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her iki tarafın da anlaşmaya varmasını önleyen engeller koyduğunu ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasıyla "ilgilenmediğini" söyledi.



Beyrut'ta düzenlenen basın toplantısında Hamdan, "İşgalci devlet hala kaçıyor ve müzakereler bir kısır döngüye saplanmış durumda" dedi.



Mısır ve Katar'ın ABD tarafından desteklenen çabaları şu ana kadar ateşkes sağlamada başarısız oldu.

Hamas, İsrail'in askeri saldırısını sona erdirecek bir ateşkes anlaşması isterken İsrail, askeri harekatını sona erdirmeyi reddederek, rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmayı tercih ediyor

ÇABALAR SÜRÜYOR

İsrail heyeti, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için müzakereler kapsamında 31 Mart'ta Mısır'a gitmişti.



İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, ABD, Mısır ve Katarlı yetkililerin İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes müzakerelerini ilerletmek için geliştirilen çerçeveyi tartışmak üzere bir araya geleceğini bildirmişti.

