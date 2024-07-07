Hamas, ateşkes için İsrail'den yanıt bekliyor

Gazze'de bir ateşkese varılmasına yönelik görüşmeler sürüyor.

Hamas, bugün yaptığı açıklamada, ateşkes önerisine İsrail'den yanıt beklediğini bildirdi.

Filistinli örgüt, Gazze'de dokuz aydır devam eden savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD planının önemli bir bölümünü beş gün önce kabul etmişti.

Reuters'a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki Hamas yetkilisinden biri, "Cevabımızı arabuluculara bıraktık ve işgalin cevabını bekliyoruz" dedi.



Filistin bölgesi için üç aşamalı plan mayıs ayı sonunda ABD Başkanı Joe Biden tarafından ortaya kondu ve Katar ile Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülüyor.

Plan, savaşı sona erdirmeyi ve Hamas'ın elindeki yaklaşık 120 İsrailli rehineyi serbest bırakmayı amaçlıyor.



Ateşkes görüşmeleri hakkında bilgi sahibi olan bir başka Filistinli yetkili de İsrail'in Katarlılarla görüştüğünü söyleyerek, "Hamas'ın cevabını görüştüler ve İsrail'in cevabını birkaç gün içinde vereceklerine söz verdiler" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da müzakerelerin bu hafta devam edeceğini bildirdi.

Barış çabalarına yakın bir Filistinli yetkili, önerinin İsrail tarafından benimsenmesi halinde bir çerçeve anlaşmasının yolunu açabileceğini ve savaşı sona erdireceğini söyledi.



Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns'ün müzakereler için bu hafta Katar'a gideceğini kaydetti.

