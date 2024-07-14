Hamas, ateşkes müzakerelerinden çekildi mi? Üst düzey yetkiliden açıklama

Hamas üst düzey yetkilisi, İsrail'in dün güvenli bölgeye düzenlediği saldırıların ardından ateşkes müzakerelerinden çekildiğini açıkladı. Yetkili, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, arabulucular Katar ve Mısır’a  ateşkes görüşmelerinin sona erdiğini iletti" dedi.

Hamas, ateşkes müzakerelerinden çekildi mi? Üst düzey yetkiliden açıklama
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’in dün güvenli bölge olarak ilan edilen El Mevasi Mülteci Kampı’na ve Şati Mülteci Kampı'ndaki camiye düzenlediği saldırıların ardından ateşkes görüşmeleri durdu. Fransa medyasına açıklamalarda bulunan Hamas’ın üst düzey yetkilisi, İsrail’in katliamları ve müzakereler sırasındaki tutumu nedeniyle ateşkes görüşmesinden çekildiklerini söyledi.

İsmi açıklanmayan yetkili, “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, arabulucular Katar ve Mısır’a ABD Başkanı Joe Biden tarafından ana hatları çizilen ateşkes planı üzerindeki görüşmelerin sona erdiğini iletti” dedi. Hamas yetkilisinin açıklamasına göre Haniye, İsrail’in ciddiyetsizliği, devam eden erteleme ve engelleme politikası ile silahsız sivillere yönelik devam eden katliamları nedeniyle müzakereleri durduracağını söyledi.

Yetkili, “Hamas anlaşmaya varmak ve saldırganlığı sona erdirmek için büyük bir esneklik göstermiştir. İsrail hükümetinin bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına varma konusunda ciddiyet göstermesi halinde müzakerelere yeniden başlamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

MISIR'DAN AÇIKLAMA

Mısırlı 2 yetkili tarafından müzakerelerden bir sonuç alınamaması üzerine Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmelerinin durdurulduğu iddia edildi. Mısırlı yetkililer, İsrail’i anlaşmaya varmak için gerçek bir niyet taşımamakla suçladı. İngiliz medyasına açıklama yapan yetkililer, İsrail heyetinin görüşülmekte olan bazı şartlara onay verdiğini, ancak daha sonra değişikliklerle geri döndüklerini veya müzakereleri sonlandırma riski taşıyan yeni şartlar öne sürdüğünü belirtti.

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