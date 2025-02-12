Hamas: Ateşkese bağlıyız ancak gecikmeden İsrail sorumlu

Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın sözleri, "Filistin davasını tasfiye etmek ve Filistinlilerin sabit ulusal haklarını inkar etmek amacıyla yapılan ırkçı ve etnik temizlik çağrısı" olarak nitelendirildi. "Halkımızı Gazze'den yerinden etme planı başarıya ulaşmayacak." ifadesi kullanılan açıklamada, Filistin halkının sürgün edilmesine yönelik planların birlik olan Filistin, Arap ve İslam dünyasının tutumuyla karşılaşacağı aktarıldı.



Açıklamada, "Gazze'deki yüce halkımız bombardıman ve saldırganlığa karşı kararlı bir şekilde durmuştur ve kendi topraklarında sabit kalacaktır. Yerinden edilmeye ve göçe zorlanmaya yönelik tüm planlar başarısız olacaktır. İşgalci İsrail, saldırılar ve katliamlarla başaramadığını, tasfiye ve yerinden etme planlarıyla da başaramayacak." değerlendirmesinde bulunuldu.



Hamas'ın İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Sorumluluklarını yerine getirmeyen işgalci İsrail'dir, herhangi bir karmaşadan ve gecikmeden İsrail sorumludur." ifadesi kullanıldı.



TRUMP KRAL ABDULLAH İLE GÖRÜŞTÜ



ABD Başkanı Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile görüşmesinde "Gazze'yi devralacaklarını ve buranın ABD'nin yetkisinde olacağını" ifade etmiş, Abdullah ise başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin bir araya gelerek sürece ilişkin görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söylemişti.



İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat’taki esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.



Hamas ise askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğunu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiğini belirtilmişti.



Netanyahu ise "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.



