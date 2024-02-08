"Hamas ateşkese varmaya istekli"

İsrail'in Hamas'ın ateşkes koşullarını reddetmesinin ardından Filistinli yetkili, yaptığı açıklamada örgütün anlaşmaya varmak için istekli olduğunu söyledi. Yetkili, "İki taraf dolaylı olarak birkaç tur müzakere yapacak" dedi.

"Hamas ateşkese varmaya istekli"

Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes önerisini reddederek ve "tam zafere" kadar saldırıları sürdürme sözü vermesinin yankıları sürerken taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Filistinli bir yetkili, bir Hamas heyetinin Kahire ziyaretinden sonra Katarlı temsilcilerle, "daha fazla ortak zemin bulmak için" çalışacaklarını söyledi.

AFP'ye konuşan ve adını açıklamak istemeyen yetkili, "Müzakerelerin çok karmaşık ve zor geçmesini bekliyoruz ancak Hamas görüşmelere açık ve hareket ateşkese varmak konusunda istekli. İki taraf dolaylı olarak birkaç tur müzakere yapacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bir anlaşmaya aracılık etmek üzere bölgeye yaptığı son ziyarette Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle bir araya geldi.

'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Hamas yönetimindeki Gazze'de, İsrail'in misilleme saldırısında hayatını kaybedenlerinin sayısının en az 27 bin 840'a yükseldiğini duyurdu. 

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