Hamas ateşkese yanıt verdi: Blinken Katar'a gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın savaşın harap ettiği Gazze'de ateşkes önerisine yanıt vermesinin ardından bugün kilit arabulucu ülkelerden olan Katar'da temaslarda bulunacak.



Hamas'ı ateşkes önerisini kabul etmeye zorlamak için dört ülkeyi kapsayan bir Ortadoğu turuna çıkan Blinken, direnişçi grupla temas halindeki üst düzey Katarlı liderlerle görüşecek.

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HAMAS ATEŞKES TAKVİMİNİ BELİRLEMEK İSTİYOR



Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, 31 Mayıs'ta Başkan Joe Biden tarafından ortaya konan öneriye yanıt veren Hamas, ateşkes takvimi ve İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini de içeren değişiklikler önerdi.



Biden'ın planı İsrail'in “büyük nüfus merkezlerinden” çekilmesini ve altı haftalık bir ateşkes ilan edilmesini, daha sonra da müzakereciler kalıcı bir anlaşmaya varırken bu sürenin uzatılmasını öngörüyor.



Beyaz Saray salı günü yaptığı açıklamada ABD'nin cevabı “değerlendirdiğini” söyledi.



Biden, sivillere giderek daha fazla zarar veren ve seçimlere aylar kala seçmeninin bir bölümünü kendisine karşı kışkırtan bu savaşı sona erdirmek istiyor.



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İSRAİL HÜKÜMETİNDE GAZZE ÇATLAĞI



Blinken salı günü İsrail'de yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun plana bağlı olduğunu, ancak aşırı sağcı üyelere sahip İsrail hükümetinin planı resmen onaylamadığını söyledi.



Blinken salı günü Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'a anlaşmayı kabul etmesi için baskı yaptı.



ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre Blinken Doha'da hem Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani hem de krallığın en üst düzey diplomatı olan Başbakan Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani ile görüşecek.



Daha sonra Blinken, G-7 zirvesinde Biden'a katılmak üzere İtalya'ya uçacak.