Hamas: Biden geri adım attı

Hamas'tan yapılan açıklamada, Biden'ın tutumu kınandı ve bu tutumun, ABD'nin, "Nazist" hükümetin suç politikalarından yana tavır aldığını ve soykırıma siyasi kılıf ve askeri destek vermeye devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.



Biden'ın açıklamalarının, ABD'nin bilgisi dahilinde, Hamas'ın, Mısır ve Katar'ın sunduğu öneriyi onayladığı son müzakere turunun sonuçlarından geri adım atılması anlamına geldiği kaydedildi.



Hamas'ın, her müzakere turunda bir anlaşmaya varılması adına gereken esnekliği gösterdiği ve son öneriyi de onayladığı ancak "terörist" Binyamin Netanyahu ile hükümetinin, Refah, Cibaliya ve Gazze kentlerine saldırarak bu süreci baltalamaya çalıştığı aktarıldı.



Açıklamada, İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerinde işlediği katliamlarda yaşanan artışın, Netanyahu'nun, Gazze'de soykırımı sürdürme çabasının ve İsrailli esirlerin hayatına kayıtsızlığının kanıtı olduğu dile getirildi.