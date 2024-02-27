Hamas'tan Biden'a yanıt: açıklamaları sahadaki durumla örtüşmüyor

Filistinli örgüt Hamas, Biden'ın Gazze'deki çatışmaların durdurulmasına ilişkin yorumlarının erken olduğunu ve sahadaki durumla örtüşmediğini bildirdi.

Hamas'tan Biden'a yanıt: açıklamaları sahadaki durumla örtüşmüyor

Hamas, ABD Başkanı 'ın geçici ateşkes açıklamalarına yanıt verdi.

Filistinli örgütten Ruters'a yapılan açıklamada, Biden'ın Gazze'deki çatışmaların durdurulmasına ilişkin yorumlarının erken olduğu ve sahada durumla örtüşmediği belirtildi.

Açıklamada, "Ateşkesten önce hala kapatılması gereken büyük boşluklar var" denildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin, 4 Mart'ı işaret ederek "Pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanmasını umuyorum" demişti.

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