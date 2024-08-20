Hamas: Biden'ın sözleri İsrail'e yeşil ışık yakıyor

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hamas'ın İsrail ile Gazze'de ateşkes anlaşmasından geri adım attığı yönündeki sözlerinin “yanıltıcı” olduğunu belirtti. Filistinli örgüt, Biden'ın sözlerinin İsrail'in savaşa devam etmesi için "yeşil ışık" niteliğinde olduğunu ifade etti.

Hamas: Biden'ın sözleri İsrail'e yeşil ışık yakıyor

Hamas, ateşkes görüşmelerinin ardından bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı 'ın sözlerini değerlendirdi.

Açıklamada, Hamas'ın ile 'de ateşkes anlaşmasından geri adım attığı yönündeki sözlerinin “yanıltıcı” olduğu belirtildi.

Hamas açıklamasında, Biden'ın sözlerinin İsrail'in savaşa devam etmesi için "yeşil ışık" niteliğinde olduğu ifade edildi.

Kendilerine sunulan son ateşkes anlaşmasının 2 Temmuz'da varılan mutabakata aykırı olduğunu söyleyen Hamas, esneklik gösterdiklerini ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmaya yanaşmadığını kaydetti.

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