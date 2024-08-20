Hamas: Biden'ın sözleri İsrail'e yeşil ışık yakıyor

Hamas, ateşkes görüşmelerinin ardından bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerini değerlendirdi.

Açıklamada, Hamas'ın İsrail ile Gazze'de ateşkes anlaşmasından geri adım attığı yönündeki sözlerinin “yanıltıcı” olduğu belirtildi.



Hamas açıklamasında, Biden'ın sözlerinin İsrail'in savaşa devam etmesi için "yeşil ışık" niteliğinde olduğu ifade edildi.



Kendilerine sunulan son ateşkes anlaşmasının 2 Temmuz'da varılan mutabakata aykırı olduğunu söyleyen Hamas, esneklik gösterdiklerini ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmaya yanaşmadığını kaydetti.