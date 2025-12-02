Hamas, bir esire ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarını İsrail'e teslim etti

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ceset kalıntılarını teslim aldığı ve askeri haham eşliğinde kısa bir tören düzenlendiği belirtildi.

Hamas'ın Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim ettiği kalıntıların kimlik tespiti için İsrail Ulusal Adli Tıp Merkezi'ne nakledileceği aktarıldı.

Açıklamada, kimlik tespit süreci tamamlandıktan sonra, önce ailelere resmi bildirimde bulunulacağı, ardından da açıklama yapılacağı kaydedildi.

GAZZE'DEKİ 26 ESİRİN CESEDİ TESLİM EDİLMİŞTİ

Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki 26 esirin cesedini İsrail'e teslim etmiş, Gazze Şeridi'nde biri İsrail diğeri Tayland vatandaşı yalnızca 2 esir cesedi kalmıştı.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedinin teslimine başlanmıştı.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, altyapının yıkılması ve iş makinesi eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğa dikkati çekmişti.



GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.