Hamas, bir İsrailli esirin daha cesedini teslim edeceğini duyurdu
Hamas, Gazze'de yapılan aramalar neticesinde bugün bulunan İsrailli esire ait bir cesedi daha teslim edeceğini duyurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan, yapılan açıklamada, bugün yapılan çalışmalar sırasında bir İsrailli esirin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bulunan cesedin bugün Gazze Şeridi'nde Kızılhaç heyetine tesli edileceği ifade edildi.
İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun esirin cesedini almak için hazırlık yaptığını, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim edeceği cesedin ordu tarafından alınıp İsrail'e getirilmesinin gece yarısını bulacağı aktarıldı.
10 CESET TESLİM EDİLDİ
Hamas, şu ana kadar 10 ceset teslim etmişti. Teslim edilen 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü. Böylece 28 ölü esirden 19'u Gazze Şeridi'nde kalmıştı.
İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 120 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.
KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Hamas, İsrail’in yoğun saldırıları sonucunda yer altı tünellerindeki enkaz altında gömülü kalan rehinelerin cansız bedenlerini çıkarmaya yönelik çabalarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, Han Yunus da dahil olmak üzere birçok bölgede kazı çalışmalarının yürütüldüğünü açıklarken, aynı zamanda Kızıl Haç ekiplerinin de süreci takip etmek üzere bölgeye geldiğini aktardı.
"CESETLERİ ÇIKARMAK İÇİN ÖZEL EKİPMAN GEREKİYOR"
Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.
İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.
- Etiketler :
- Trump Gazze Planı
- Gazze'de Ateşkes
- Hamas