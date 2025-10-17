Hamas, bir İsrailli esirin daha cesedini teslim edeceğini duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan, yapılan açıklamada, bugün yapılan çalışmalar sırasında bir İsrailli esirin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.



Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bulunan cesedin bugün Gazze Şeridi'nde Kızılhaç heyetine tesli edileceği ifade edildi.



İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun esirin cesedini almak için hazırlık yaptığını, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim edeceği cesedin ordu tarafından alınıp İsrail'e getirilmesinin gece yarısını bulacağı aktarıldı.

10 CESET TESLİM EDİLDİ



Hamas, şu ana kadar 10 ceset teslim etmişti. Teslim edilen 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü. Böylece 28 ölü esirden 19'u Gazze Şeridi'nde kalmıştı.



İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 120 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.