Hamas BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını kabul etti: Ayrıntılar için müzakereye hazırız

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını kabul ettiğini bildirdi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Reuters'a yaptığı açıklamada teklifin ayrıntılarına ilişkin müzakereye hazır olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Hamas'ın, Gazze'de ateşkes önerisine ilişkin BM kararını desteklediğini açıklamasının "umut verici bir işaret" olduğunu ifade etti.

Ancak Blinken, asıl önemli olanın Hamas'ın Gazze'deki liderliğinden gelecek sözler olduğunu belirtti.



Blinken, Gazze'de savaş sonrası planlara ilişkin görüşmelerin bugün ve önümüzdeki birkaç gün içinde devam edeceğini söyledi ve teklifi ilerletip ilerletmeme kararının Hamas'a ait olduğunu savundu.

NETANYAHU: TEKLİFE BAĞLIYIZ

Blinken ayrıca Netanyahu'nun dün akşamki görüşmede ateşkes teklifine bağlığını teyit ettiğini dile getirdi.



ABD Dışişleri Bakanı, "Bu durum ne kadar uzun sürerse çatışmanın yayılma ihtimali o kadar artacaktır" diye ekledi.

BM Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı

Gazze için ateşkes planına destek veren ve ABD tarafından hazırlanan tasarıyı dün kabul etmişti.

