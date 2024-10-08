Hamas çağrıda bulundu, İsrail'in spor siteleri hacklendi

Çağrının ardından hackerların İsrail'deki spor sitelerine sızdığı iddia edildi. 7 Ekim'in birinci yılında, Hamas'a bağlı hackerlar, Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Rishon Lezion ve Hapoel Beersheba futbol kulüplerinin resmi sayfaları da dahil olmak üzere bir dizi İsrail web sitesine saldırdı. Hackerlar büyük kulüplerin yanı sıra basketbol, ​​hentbol ve yüzme federasyonlarının internet sitelerini de hedef aldı.

"SAVAŞ BAŞLADI, HAZIRLANIN"



Hacklenen sitelerde arka planda Mescid-i Aksa fotoğrafları ve üzerinde "Sonsuza Kadar Gazze" ve "Savaş başladı, hazırlanın" yazıları ile önde ise Ebu Ubeyde'nin resmi yer aldı. Google aramalarında ise sayfaların adı "Gazze!" olarak değiştirildi.



İsrail Kanal 14 Televizyonunun haberinde resimlerin kaldırıldığı ancak siber saldırının yarattığı hasarın boyutunun henüz tespit edilemediği belirtildi.



SÖZCÜ NE DEMİŞTİ?



Ebu Ubeyde, 7 Ekim'in birinci yılı dolayısıyla savaşın gidişatı ve bölgedeki gelişmeleri ele aldığı görüntülü mesajında, İsrail ile her alanda mücadele edilmesi gerektiğini belirtmişti.



Sözcü, "Filistin halkı ve direnişini destekleyen elektronik savaş uzmanlarına İsrail'e geniş çaplı siber saldırılar düzenleme çağrısı" yapmıştı.