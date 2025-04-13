Hamas ekibi müzakere için Kahire'de

﻿Filistin halkına karşı devam eden siyonist saldırganlığın durdurulması için görüşmelerin yapılacağı belirtilen açıklamada, kalıcı ateşkesi, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini, Filistin halkının acılarına son verilmesini ve ciddi bir esir takası anlaşmasını garanti altına alan her türlü öneriye olumlu yaklaştıkları vurgulandı.



⁠⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlattı.



Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.



Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını." açıkladı.



İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1563 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 4 kişi yaralandı.

