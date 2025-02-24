Hamas: Filistinli esirler bırakılmadan İsrail'le görüşülmeyecek

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 İsrailli esirin karşılığında serbest bırakılması kararlaştırılan Filistinliler serbest bırakılmadan önce Hamas'ın herhangi bir aşamada arabulucular (Mısır, Katar) üzerinden de İsrail'le herhangi bir görüşme yapmayacağını ifade etti.



Hamaslı yetkili, arabulucularının "İsrail'i anlaşmaya uymaya zorlaması" gerektiğini belirtti.



Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail’in Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleme kararının "vaatlerinden kaçınmak ve süreci oyalama politikalarının bir göstergesi" olduğunu belirtmişti.



Rişk, İsrail'in "teslim töreninin aşağılayıcı olduğu" yönündeki gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.



İSRAİL FİLİSTİLİ ESİRLERİ SERBEST BIRAKMADI



Hamas'ın esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve propaganda amacıyla kullanıldıkları" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.



Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar "602 Filistinli esirin" serbest bırakılmayacağı duyurulmuştu.



Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.



İSRAİL TANKLARININ BATI ŞERİA'YA GİRMESİNE TEPKİ



Öte yandan Hamas, İsrail tanklarının 23 yıl sonra ilk defa işgal altındaki Batı Şeria'ya girmesinin İsrail'in "soykırım" savaşını sürdürme niyetinin belirtisi olduğunu ifade etti.



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun Batı Şeria'daki operasyonlarını genişletmesi ve yıllar sonra ilk kez askeri takviye ve tank konuşlandırması, düşmanın Filistinlilere karşı soykırım savaşını sürdürme ve benzeri görülmemiş yıkım ve tahrip politikasını sürdürme yönündeki tehlikeli niyetlerini açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın orduya 12 ay boyunca Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında kalmak için hazırlık ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşüne müsaade etmeme talimatı vermesine dikkati çekilen açıklamada, "Bunlar gerçekleşmeyecek hayallerdir. Halkımız ve direnişimiz onları bekliyor ve bütün bu planları bozacaklar. İşgalcilerin silahları, tankları ve askeri gücü Filistinlilerin kararlılığı karşısında paramparça olacak ve halkımız tarihi haklarına bağlı kalmaya devam edecektir." açıklamasında bulunuldu.



İsrail, 2002'den sonra ilk kez Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.