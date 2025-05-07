Hamas, Gazze için kapsamlı bir anlaşma konusunda ısrarcı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı ve işgali 19 aydır devam ederken, Hamas Politbüro üyesi Besim Naim, İsrail’in saldırılarının ve işgalinin sona ermesi için “kapsamlı bir anlaşma” konusunda ısrarcı olduklarını söyledi.



AFP haber ajansına açıklamalarda bulunan Naim, “Hamas ve direniş grupları, bir sonraki gün için bir yol haritasıyla birlikte savaş ve saldırganlığı bitirmek için kapsamlı bir anlaşmaya varılması ve (bu yönde) tam bir paket konusunda ısrar ediyor” ifadelerini kullandı.



“KISMİ BİR ANLAŞMAYI KABUL ETTİRMEK İÇİN ÇABALAR VAR”



İsrail kabinesi, hafta başında Gazze’deki işgalin genişletilmesine yönelik karar almış, söz konusu karar uluslararası alanda da tepkiyle karşılanmıştı. Naim, bu kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, İsrail’in saldırıları ve işgali devam ettiği sürece yeni teklifleri değerlendirmenin ya da görüşmeler yapmanın anlamı olmadığını söylemişti.



Hamas’ın üst düzey ismi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu ziyaretine de atıfta bulunarak şu değerlendirmede bulundu:



“Trump’ın bölgeye yapacağı ziyaretin öncesinde, aç bırakma suçu, devam eden soykırım ve askeri operasyonları genişletme yoluyla, gıda ve suyun sağlanacağı sınırlı sayıda gün karşılığında bazı İsrailli esirlerin geri döneceği - ve herhangi bir tarafın aslında savağa son verilmesi konusunda garanti vermediği - kısmi bir anlaşmayı kabul ettirmek için gösterilen umutsuzca çabalar var.”

