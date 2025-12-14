Hamas, Gazze için teknokrat yönetimini işaret etti

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, hareketin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, direnişin elindeki silahların uluslararası hukukun garanti ettiği meşru bir hak olduğunu belirtti.

El-Hayye, Gazze’de ateşkesin sonraki aşamaları için masaya getirilecek her türlü önerinin bu hakkı gözetmek zorunda olduğunu kaydetti.

Hamas’a ait el-Aksa televizyonunda yayımlanan konuşmada, Gazze’nin geleceğine dair "yeniden dizayn" girişimleri ve Filistinlilerin yerinden edilmesi planlarına karşı uyarı yapıldı.

El-Hayye, Filistin halkının kendi yöneticilerini seçme konusunda tek yetkili merci olduğunu ve her türlü vesayeti reddettiklerini ifade etti.

Silahların statüsü ve devletleşme süreci arasındaki ilişkiye dair el-Hayye, "Direniş ve silahları, uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınan ve bir Filistin devletinin kurulmasıyla bağlantılı meşru bir haktır. Bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alırken bu hakkı koruyan her türlü öneriyi incelemeye açığız" dedi.

BARIŞ KONSEYİ'NİN GÖREV TANIMINI ANIMSATTI

Gazze’de kurulması planlanan "Barış Konseyi" ve uluslararası gücün rolüne ilişkin detayları paylaşan el-Hayye, bu yapıların iç işlere müdahale yetkisinin bulunmadığını kaydetti.

Uluslararası güçlerin misyonunun sadece sınır güvenliğini sağlamak olduğunu dile getiren el-Hayye, Gazze’nin iç yönetiminde yabancı bir gücün söz sahibi olamayacağını vurguladı.

Ayrıca yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın vizyonu çerçevesinde Filistinli gruplarla varılan mutabakatların, Filistinliler üzerindeki her türlü vesayeti reddettiğini anımsattı.

GAZZE İÇİN TEKNOKRAT YÖNETİM

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nin idaresi için siyasi partilerden bağımsız, uzman isimlerden oluşan bir "teknokratlar komitesi" kurulması talep edildi.

Yeniden imar süreci kapsamında hastanelerin, sağlık merkezlerinin ve altyapının faaliyete geçirilmesi için acil yardım çağrısı yapıldı.

Refah Sınır Kapısı’nın her iki yöne açılması ve insani yardımların kısıtlamasız girişinin sağlanması talep edildi.

El-Hayye ise, hareketin tüm idari alanlardaki yetkilerini devretmeye ve bu komitenin görevini yapmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu bildirdi.

ATEŞKESİ İHLALLERİ DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu ve 10 Ekim’de yürürlüğe giren üç aşamalı ateşkes anlaşması, sahadaki ihlaller nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Anlaşmanın ilk aşamasında Filistinli gruplar, ellerindeki 48 esiri (biri hariç) serbest bıraktı.

İkinci aşama, İsrail askerlerinin Gazze’den çekilmesini ve yerini uluslararası istikrar gücüne bırakmasını öngörürken, İsrail tarafı Hamas’ın tamamen silahsızlandırılmasında ısrar ediyor.

El-Hayye, İsrail ordusunun bir gün önce Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda, hareketin silah üretim sorumlusu Raid Saad’ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

İsrail tarafı Saad’ı 7 Ekim 2023 saldırılarının mimarlarından biri olarak tanımladı.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda en az 386 Filistinli yaşamını yitirdi, 1018 kişi yaralandı.

Hamas, arabulucu ülkelere çağrıda bulunarak İsrail’in ihlallerinin durdurulmasını ve 2 milyondan fazla Filistinli için barınma ve imar planlarının derhal devreye sokulmasını talep etti.