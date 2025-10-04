Hamas, Gazze Planını görüşmeye hazır olduğunu açıkladı

ABD Başkanı Trump'ın uyarısının ardından Hamas, müzakerele başlama konusunda olmulu sinyal verdi. El Cezire'nin haberine göre örgüt, "Detayları görüşmek üzere, arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu" duyurdu. Buna göre, Hamas, planda yer aldığı gibi, ölü ve sağ rehineleri teslim etmeye hazır. Ayrıca, örgüt, Gazze Şeridi'nin bağımsız teknokratlardan oluşan Filistin heyetine teslimi de kabul ediyor. Habere göre Hamas, Arap ve İslam dünyası ile uluslararası toplumun çabalarının yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın çabalarının takdir ettiğini bildirdi. Örgüt, "Trump'ın planında Gazze'nin geleceği ve Filistinlilerin haklarıyla ilgili konular uluslararası hukuka dayalı birleşik bir ulusal çerçeve içinde ele alınmalı" görüşünde.



El Cezire'ye konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi ise Gazze'de tutulan rehinelerin 72 saat içinde teslim edilmesinin ise gerçek dışı olduğunu kaydetti. Aynı yetkili, Gazze'nin geleceğiyle ilgili konuların, Hamas'ın da katılacağı kapsamlı bir Filistin ulusal çerçevesi içinde görüşülmesi gerektiği önerisinde bulundu.



Yetkili, örgüt ve elindeki silahlarla ilgili tüm konularda müzakerelere hazır olduklarını belirtti. Reuters konuşan bir başka yetkili ise İsrail işgali sona ermeden grubun silahlarını teslim etmeyeceğini söyledi. TRUMP'TAN HAMAS'A YANIT Trump, Hamas'ın yanıtına karşılık, "Kalıcı bir barışa hazır olduklarını düşünüyorum." dedi



Trump, rehinelerin güvenli şekilde çıkarılabilmesi için İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanını durdurması gerektiğini belirtti. Trump ise Truth Social hesabından Hamas'ın yanıtını paylaştı.

Trump'ın paylaştığı metinde, "Gazze Şeridi’ndeki direnişçi halkımıza karşı sürdürülen saldırıların ve soykırımın sona ermesi konusundaki kararlılığımızdan, ulusal sorumluluk bilincimizden, halkımızın sabit haklarını ile yüce çıkarlarını savunma gayemizden hareketle; İslami Direniş Hareketi Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın planına karşı sorumlu bir tutum geliştirmek amacıyla, liderlik kurumları içinde kapsamlı istişareler yürütmüş, Filistinli güçler ve gruplarla geniş çaplı görüşmeler yapmış, ayrıca kardeşler, arabulucular ve dostlarla derinlemesine istişarelerde bulunmuştur.



"HAMAS TÜM GİRİŞİMLERİ TAKDİR ETMEKTEDİR"



Ayrıntılı değerlendirmelerden sonra hareket kararını vermiş ve aşağıdaki yanıtı arabuluculara iletmiştir:



Hamas, savaşın ve Gazze Şeridi’ndeki yıkımın sona erdirilmesi, esirlerin değişimi, insani yardımın derhal girişine izin verilmesi, işgalin reddi ve Filistin halkının yerinden edilmesine karşı çıkılması çağrılarından ötürü Arap, İslami ve uluslararası çabaları ve ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimlerini takdir etmektedir.



REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASINA ONAY



Bu çerçevede ve savaşın sona ermesini, Gazze’den tam çekilmeyi sağlayacak bir şekilde, hayatta olanlar ve ölenlerden oluşan tüm işgalci mahkumların Trump’ın teklifinde yer alan takas formülüne göre serbest bırakılmasını onaylamaktadır. Bunun uygulanması için gerekli saha koşulları sağlandığında, Hamas arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere girmeye hazır olduğunu teyit etmektedir.



Ayrıca, Gazze Şeridi’nin idaresinin, Filistin ulusal mutabakatına dayanan, Arap ve İslam dünyasının desteğini almış bağımsız bir Filistinli teknokratlar heyetine devredilmesini kabul ettiğini yeniden vurgulamaktadır.



"HAMAS TAM SORUMLULUKLA PARÇASI OLACAK"



Trump’ın teklifinde yer alan, Gazze Şeridi’nin geleceğine ve Filistin halkının devredilemez haklarına dair diğer hususlar ise, uluslararası hukuk ve kararlarla uyumlu, bütüncül bir Filistin ulusal çerçevesi içinde ele alınacak ve Hamas tam sorumlulukla bu çerçevenin parçası olacaktır." ifadeleri yer alıyor. TRUMP TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ ABD Başkanı Donald Trump, soyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajında Türkiye de dahil arabulucuk yapan ülkelere teşekkür etti. Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için derhal Gazze'yi bombalamayı durdurması gerektiğini vurgulayan Trump, "Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi. ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı: "Bu süreci buraya getirmemde bana yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğerleri. Son sözlerin somut şekilde ortaya konması gerekiyor.

Esirlerin bir an önce serbest bırakılmalarını ve evlerine dönmelerini bekliyorum. Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum. Bugün çok özel bir gün, birçok açıdan belki de eşi benzeri görülmemiş bir gün. Bize destek olan o büyük ülkelere de teşekkür ediyorum. Herkes bu savaşın bitmesini ve Orta Doğu'da barışın tesis edilmesini istiyordu. Bunu başarmaya çok yakınız."

ERDOĞAN: HAMAS'IN YANITI ÖNEMLİ BİR ADIM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından HAMAS'ın ateşkes planına yanıtına ilişkin açıklama yaptı. "Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır." ifadesini kullanan Erdoğan şöyle devam etti: "Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır.



Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır.



Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2025

DIŞİŞLERİ: İSRAİL SALDIRILARI DERHAL DURMALI



Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın açıklamış olduğu plana Hamas'ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın Gazze'de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz." denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı. İSRAİL: PLANIN İLK ADIMI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI İsrail Başbakanlık Ofisi'nden de Hamas'ın açıklamasına yanıt geldi. Ofisten yapılan açıklamada, Gazze planının ilk adımının uygulanması için hazırlıklara başlandığı duyuruldu.



KATAR KARARDAN MEMNUN



Trump'ın planına ilişkin arabuluculuk yapan ülkelerden Katar, Hamas'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladı.



Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Ensari, "Katar Hamas'ın Başkan Trump'ın planını kabul ettiğini ve planda belirtilen değişim çerçevesi kapsamında tüm rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğunu duyurmasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sözcü, Trump'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin güvenli ve hızlı bir şekilde serbest bırakılmasını kolaylaştırmak ve Filistinlilerin kanının dökülmesine son verecek hızlı sonuçlar elde etmek için yaptığı acil ateşkes çağrısını desteklediklerini ifade etti.

Ensari, Gazze'de ateşkes görüşmelerine arabulucu olan Katar'ın ve Mısır ile ABD koordinasyonunda Gazze'de saldırıların sona erdirilmesi için plan üzerindeki müzakerelere devam etmek üzere çalışmalara başladığını vurguladı. MISIR: MÜZAKERELER BAŞLAMALI Arabulucu ülkelerden Mısır da Hamas'ın kararına ilişkin memnuniyetini paylaştı. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes planına yanıt olarak Hamas'ın yaptığı açıklamayı takdirle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın açıklamasının Gazze'de saldırıların sona erdirilmesi gerekliliği bilincini ortaya koyduğu ve Filistin halkının devlet kurma özlemlerini gerçekleştirme yolunda ilerlemenin temelini attığı kaydedilen açıklamada, Mısır'ın mevcut olumlu gelişmeyle tüm tarafların Trump'ın planını uygulamaya koyma ve saldırıları sona erdirme konusunda sorumluluklarını üstlenmesini, insani yardımların Birleşmiş Milletler aracılığıyla kısıtlama olmadan ulaştırılmasını ve esirler ile tutukluların serbest bırakılmasına yol açacağını umduğu ifade edildi.

Trump'ın planının sahada uygulanması adına gerekli detayların görüşülmesi için müzakerelerin başlanması gerekliliğine işaret edildi. ESİR AİLELERİNDEN NETANYAHU'YA ÇAĞRI



Hamas'ın açıklamasının ardından yakınları Gazze'de esir tutulan İsrailliler de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Trump planının uygulanması için "bir an önce etkili ve hızlı müzakerelere başlama" çağrısı yaptı.

İsrailli esir ailelerinin çatı platformundan yapılan açıklamada, "Trump'ın Gazze'de esir tutulan İsraillileri geri getirme ve savaşı sona erdirme konusundaki kararlılığının desteklendiği" belirtildi. Trump'ın planının Gazze'deki İsrailli esirlerin zarar görmemesi ve geri getirilmesi için son derece önemli olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Başbakan Netanyahu'ya, tüm rehinelerimizi evlerine geri getirmek için bir an önce etkili ve hızlı müzakerelere başlama çağrısında bulunuyoruz." denildi.



Trump'ın planına göre İsrail ordusunun Gazze'den çekilme planı.