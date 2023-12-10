Hamas: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 İsrail askerini öldürdük

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Kassam mücahitleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Faluca bölgesinde sıfır mesafeden 10 Siyonist askeri öldürdü." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen bir başka operasyonda, Cibaliya kampının batısındaki binanın içinde saklanan bir İsrail özel kuvvetinin antipersonel roketiyle hedef alındığı belirtildi.



Cibaliya'da bir İsrail özel piyade gücünün antipersonel roketle, Tel ez-Zater bölgesinde İsrail'e ait bir tankın, yine Cibaliya'da iki askeri aracın Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi.



İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 65. gün Haberi Görüntüle