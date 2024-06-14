Hamas: Gazze'deki esirlerin kaçının hayatta olduğunu kimse bilmiyor

ABD televizyonu CNN'e konuşan Hamas sözcüsü Usame Hamdan, Gazze'de tutulan esirlerden kaçının hala hayatta olduğu konusunda "kimsenin bir fikri olmadığını" söyledi. Hamdan ayrıca 7 Ekim için "Bunun sorumlusu İsrail işgalidir" dedi.

Hamas: Gazze'deki esirlerin kaçının hayatta olduğunu kimse bilmiyor

Hamas sözcüsü ve siyasi büro üyesi Usame Hamdan, televizyonu CNN'e konuştu.

Geniş kapsamlı röportajında, rehinelerin durumuna değinen Hamdan, Gazze'de tutulan esirlerden kaçının hala hayatta olduğu konusunda "kimsenin bir fikri olmadığını" söyledi.

Hamdan, Hamas'ın 7 Ekim'de 'in güneyinde gerçekleştirdiği saldırılardan pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda, saldırıların "işgale karşı bir tepki" olduğunu ifade etti.

Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta CNN'e verdiği demeçte şöyle konuştu: "Bunun sorumlusu İsrail işgalidir. İşgale direnirseniz sizi öldürürler, işgale direnmezseniz sizi öldürürler ve ülkenizden sınır dışı ederler. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor, sadece beklememiz mi?"  

Hamas yetkilisi ayrıca ABD'nin İsrail hükümetini Gazze'deki çatışmalara kalıcı bir son vermeye ikna etmesi gerektiğini vurguladı.

Hamdan, "İsrailliler ateşkesi sadece altı hafta için istiyorlar ve sonra savaşa geri dönmek istiyorlar. Bence Amerikalılar şimdiye kadar İsraillileri kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye ikna edemediler" diye konuştu.

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