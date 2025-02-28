Hamas: Hayfa'daki eylemler İsrail saldırılarına yanıt

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Bu eylem, işgalci İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılar, Yahudileştirme faaliyetlerini sürdürmesi, Mescid-i Aksa'yı, İbrahim Camisini ve mukaddesatımızı ele geçirme girişimlerine karşı kahramanca ve doğal bir yanıttır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, "Bu eylem, aşırı sağcı İsrail hükümetine ve bakanlarına Filistin'in her karış toprağında kahraman direnişçiler ve özgür devrimciler olduğu ve haklarından asla vazgeçmeyecekleri ayrıca direnişin, işgal sona erene kadar devam edeceği mesajıdır." denildi.



Hamas, Filistinlilere "daha fazla kararlılık gösterme, işgale karşı koyma ve direnişi tırmandırma" çağrısı yaptı.



ARAÇLA DURAĞA SALDIRIDA 3'Ü AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI



İsrail acil yardım servisi Magen David Adom, X sosyal hesabından yapılan açıklamada, araçla otobüs durağına düzenlenen saldırıda 8 kişinin yaralandığı ve yaralılardan 3'ünün durumunun ağır, 2'sinin ise orta olduğu açıkladı. İsrail polisi, saldırının ardından kaçan aracın sürücüsünün yakalanarak etkisiz hale getirildiğini ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktardı.



İsrail devlet televizyonu Kan, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 24 yaşında bir Filistinli olduğunu kaydetmişti.



19 Ocak Pazar günü Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.



İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.



İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 168'i çocuk 927 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.



