Hamas heyeti ateşkes için Mısır'da

Hamas, Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin resmi davet üzerine Mısır’a giderek Gazze’deki İsrail saldırılarını durdurma ve insani yardımların girişinin yollarını görüşmek üzere ön temaslara başladığını açıkladı.



Hamas yöneticisi Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada heyetin Kahire’ye ulaştığını belirtti.



Nunu, "Dr. Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti, Gazze’deki imha savaşına son vermek, insani yardımların girişini sağlamak ve halkımızın acılarını dindirmek amacıyla Mısırlı yetkililerle istişarelerde bulunacak." ifadelerini kullandı.

MISIR: ATEŞKES İÇİN ÇALIŞIYORUZ



Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ise ülkesinin Katar ve ABD ile birlikte, Gazze Şeridi’nde 60 günlük ateşkes önerisine geri dönülmesi için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Abdülati, Kahire’de düzenlediği basın toplantısında "Mısır, şu anda Katarlılar ve Amerikalılarla tam işbirliği içinde büyük bir çaba yürütüyor." dedi.



Asıl hedefin daha önce yapılan öneriye dönmek olduğuna ifade eden Abdülati, "Asıl hedef, orijinal öneriye dönmek: 60 günlük ateşkes, bazı rehineler ile Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve Gazze’ye engelsiz, koşulsuz insani ve tıbbi yardım girişinin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.



NETANYAHU: ANLAŞMA İHTİMALİ GERİDE KALDI



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas ile Gazze'de kısmi bir ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılacak müzakerelere kapıyı kapattıklarını söylemişti.



Netanyahu ayrıca Gazze'den ayrılmak isteyen sivillerin yurtdışına çıkışlarına da izin verileceğini öne sürdü.



Hamas ateşkes şartları kapsamında Gazze'den çekilmeyi ve silah bırakmayı kesin dille reddediyor. İsrail ve ABD ise grubun Gazze'den tamamen çekilmesini istiyor.

