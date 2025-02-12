Hamas heyeti, ateşkesin uygulanmasını görüşmek üzere Kahire'de

İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle esir takasını erteleyen Hamas, arabulucularla görüşmek üzere Mısır'a gitti.

Hamas heyeti, ateşkesin uygulanmasını görüşmek üzere Kahire'de

Hamas'tan yapılan açıklamada, Başmüzakereci Halil el-Hayya başkanlığındaki bir Hamas heyetinin, anlaşmanın uygulanmasını görüşmek üzere 'ın başkenti Kahire'ye ulaştığı açıklandı.

Heyet ile Mısırlı arabulucular arasındaki görüşmelerin başladığı belirtildi.

Hamas pazartesi günü, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 'in ihlal etmesi nedeniyle Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyurmuştu.

Filistinli grup, Gazze'nin farklı bölgelerine yerlerinden edilen kişilerin geri dönüşünün gecikmesini ve ateşkes kapsamında kararlaştırılan tüm yardımların girişine izin verilmemesini gerekçe gösterdi.

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