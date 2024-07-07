Hamas hükümetinin üst düzey yetkilisi İsrail'in hava saldırısında öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında Hamas hükümetinin üst düzey yetkilisi Ehab El Hüseyin'in öldüğü duyuruldu.

Açıklamayı yapan Hamas'ın medya ofisi Hüseyin'in Çalışma Bakan Yardımcısı olduğunu bildirdi.

Sivil Acil Durum Servisi'ne göre Hüseyin, saldırıda diğer üç kişiyle birlikte öldürüldü.

Filistinli yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, İsrail'in Gazze'ye çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Saldırılarda en az 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralı olduğu aktarılmıştı.

Gazze Ssağlık Bakanlığı da bugünkü açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının en az 38 bin 153'e yükseldiğini kaydetti.