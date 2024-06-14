Hamas: İki İsrailli rehine, İsrail'in Refah saldırısında öldü

Hamas'ın silahlı kanada El Kassam Tugayları, Gazze'de tutulan iki rehinenin öldüğünü açıkladı.

Mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yapılan açıklamada, rehinelerin, iki gün önce İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamas sözcüsü ve siyasi büro üyesi Usame Hamdan, bugün Beyrut'ta CNN'e verdiği röportajda rehinelerle ilgili soruya yanıt vermişti.

Hamdan, geniş kapsamlı röportajında, rehinelerin durumuna değinerek, Gazze'de tutulan esirlerden kaçının hala hayatta olduğu konusunda "kimsenin bir fikri olmadığını" söylemişti.



İsrail, Gazze'de yaklaşık 130 rehinenin tutulduğunu tahmin ediyor.

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı Operasyonu" sırasında 250'ye yakın kişiyi rehin almıştı.

Rehinelerin bir kısmı geçen kasım ayında yapılan bir haftalık ateşkes çerçevesinde serbest bırakıldı.