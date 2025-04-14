Hamas: "İsrail Gazze'den çekilirse rehineleri tek seferde veririz"

Mısır, İsrail’in Gazze Şeridi’nde geçici bir ateşkes sağlanmasına yönelik teklifini aldı ve bu teklif doğrultusunda kalıcı bir ateşkesin sağlanması için müzakerelere başladı.

Mısırlı kaynaklar, teklifin Hamas’a iletildiğini ve Mısır’ın en kısa sürede Hamas’tan yanıt beklediğini belirtti.



Reuters'ın aktardığına göre, devlete yakın Al-Qahera News’e konuşan kaynaklar, teklifin detayları hakkında bilgi vermezken, bu adımın kalıcı bir çatışmasızlık süreci için zemin hazırlayabileceği ifade edildi.

HAMAS'TAN GAZZE ŞARTI

Hamas’tan bir yetkili ise İsrail’in sunduğu yeni teklifin “tam bir ateşkes” öngörmediğini, yalnızca İsrailli rehineleri geri almak amacı taşıdığını iddia etti. Aynı yetkili, “İsrail savaşı sona erdirir ve Gazze'den tamamen çekilirse, elimizdeki rehineleri tek seferde teslim etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.



Görüşmelerin seyri, bölgedeki çatışmaların sona ermesi açısından kritik önem taşıyor. Mısır, hem İsrail hem de Hamas ile temaslarını sürdürerek diplomatik çözüm arayışında arabulucu rolünü üstleniyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.



Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurmuştu.



İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1563 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 4 kişi yaralandı.