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Hamas: İsrail heyeti ateşkes teklifini reddeti

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail'in yeni ateşkes teklifini reddettiğini söyledi. İsrail heyeti geçtiğimiz hafta ateşkes ve rehine takasını görüşmek için Katar'a gitmişti.

Hamas: İsrail heyeti ateşkes teklifini reddeti

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Osama Hamdan heyeti ve Hamas arasında süren ateşkes görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

Hamdan, yaptığı açıklamada, arabulucular tarafından teslim edilmesinin ardından İsrail'in Hamas'ın son ateşkes önerisine verdiği yanıtın olumsuz olduğunu belirtti.

İsrailli bir heyetin müzakereler için Katar'a gitmesinin ardından Hamas geçtiğimiz hafta, İsrail'in kalıcı bir ateşkes kabul etmesi yönündeki talebin yer almadığı yeni bir öneri sunmuştu.

Bir Hamas yetkilisi, Filistinli militanların esir takasından önce İsrail'in kısmi çekilmesini kabul edeceklerini söylemişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, "Katar, Gazze'de ateşkes görüşmeleri konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içerisinde" açıklamasında bulunmuştu.

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