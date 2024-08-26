Hamas, İsrail işgalini "kalıcı hâle getirecek" teklifi reddetti, ateşkes görüşmelerinden anlaşma çıkmadı

Hamas, ABD'nin yakında ateşkes sağlanacağına yönelik açıklamalarını eleştirerek, "2 Temmuz'daki ateşkes önerisini bağlı kalıyoruz, İsrail'in yeni şartlarını reddediyoruz" açıklamasını yaptı. Reuters, görüşmelerin anlaşma sağlanamadan sona erdiğini duyurdu.

Hamas, İsrail işgalini "kalıcı hâle getirecek" teklifi reddetti, ateşkes görüşmelerinden anlaşma çıkmadı

Filistinli grup Hamas, ABD'nin Kahire'deki ateşkes görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamalarına tepki gösterdi.

Hamas, yaptığı açıklamada, ABD Başbakanı Joe Biden'ın ateşkes önerisine bağlı kaldıklarını, bu ateşkesi uygulamaya hazır olduklarını belirtti.

'e de üzerinde anlaşılan ateşkesi kabul etmesi için baskı yapılması çağrısında bulundu.

Filistinli örgüt, Mısır'ın başkenti Kahire'de kendilerine sunulan yeni teklifi, " işgalini kalıcı hale getireceği" gerekçesiyle reddetti.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, arabulucu ülkeler olan Mısır ve Katar'ın Kahire'de bulunan Hamas heyetine yeni ateşkes teklifini ilettiğini söyledi.

Herhangi bir anlaşmanın kalıcı ateşkesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini içermesi gerektiğini vurgulayan Hamas yetkilisi, Kahire'de kendilerine sunulan teklifin bunları içermediğini belirtti.

PHILADEPHI KORİDORU KRİZİ

Yetkili, İsrail'in taleplerini içeren bu yeni teklife göre Philadelphi Koridoru olarak adlandırılan 14 kilometrelik Mısır ile Gazze sınırının kontrolünün İsrail'e bırakıldığını ve İsrail askeri varlığının Gazze'de devam etmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Hamas heyetinin bunu kabul etmeyeceğini arabulucu ülkelere ilettikten sonra Kahire'den ayrıldığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail medyası da müzakereler için Kahire'de bulunan İsrail heyeti, Mısır'dan ayrılarak ülkelerine döndü.

Haberde, adı açıklanmayan İsrailli yetkililerin, Kahire’deki görüşmelerle ilgili olarak, "Bugün Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilme şansı zayıftı" sözlerine yer verildi.

Yetkililer, "Heyetin aldığı yetki, Philadelphi Koridoru'nda anlaşmaya varılmasına imkan vermiyor" diye ekledi.

Görüşmelerin anlaşma sağlanamadan sona erdiği açıklandı.

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