Hamas: İsrail saldırısında 2 İsrailli rehine daha hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarında can kaybı 28 bini aşarken Filistinli örgüt Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'deki son duruma ilişkin bir açıklama yaptı.



Telegram'dan yapılan açıklamada, Gazze'ye yönelik son 96 saatteki İsrail saldırıları sonucu İsrailli 2 rehinenin daha hayatını kaybettiği, diğer 8'inin ağır şekilde yaralandığı duyuruldu.



Açıklamada rehinelerin durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Koşulları, uygun tedavi sağlanamadığı için giderek kötüleşiyor. Devam eden bombardımanlar sonucu yaralananların hayatının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir" ifadeleri kullanıldı.



Hamas, bugün yaptığı bir önceki açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik herhangi bir harekatının, 7 Ekim saldırılarında ele geçirilen rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeleri tehdit edeceği uyarısında bulunmuştu.



REFAH DİKEN ÜSTÜNDE



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonları genişletme sözü verirken Filistinli militan grubun bir lideri AFP'ye yaptığı açıklamada "İşgal ordusunun Refah kentine yapacağı herhangi bir saldırı takas müzakerelerini baltalayacaktır" dedi.



İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu, bu hafta başında yaptığı açıklamada, Hamas'ı yok etme hedefinin bir parçası olarak askerlere şehre girmeye hazırlanmalarını söylediğini duyurmuştu.



Ancak Netanyahu, İsrail'in şiddetli bombardımanından kaçan Gazzelilerin son sığınağı haline gelen Mısır sınırındaki Refah kentine saldırmaması yönünde artan çağrılarla karşı karşıya kaldı.



Aralarında İsrail'in başlıca müttefiki ABD'nin de bulunduğu yabancı hükümetler ve özellikle insani yardım örgütleri, Refah'a yönelik bir saldırının yerinden edilmiş siviller üzerindeki etkisine ilişkin derin endişelerini dile getirdi.