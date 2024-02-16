Hamas: İsrail savaş suçunu meşrulaştırıyor

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan hastanelerde "Filistinli örgüt üyelerini tutukladığı iddialarının" sağlık sistemine karşı "savaş suçunu meşrulaştırma" girişimi olduğunu açıkladı.



Hamas'tan dün yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Terörist işgal ordusu sözcüsünün, direniş güçlerinin Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi ve Emel Hastanesi'ni askeri amaçlarla kullandığı ve faşist ordusunun buradaki direniş güçleri mensuplarını tutukladığı iddiası, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ve sağlık sektörüne yönelik savaş suçunu ve aleni ihlalleri meşrulaştırmak için yaydığı yalanlar dizisinin yeni bir bölümüdür."

İsrail güçleri, önceki gün, tıbbi tesislere baskın düzenledikten sonra Hamas üyelerini tutukladığını öne sürmüştü.



Hamas, "Filistin direnişinin politikasının kamu kurumlarını, sivilleri ve sağlık sektörünü her türlü askeri faaliyetten izole etmek olduğunu ve hala da öyle olduğunu defalarca vurguladığını" belirtti.



Hareket, "birden fazla kez BM'ye ve ilgili kuruluşlara, hastaneleri denetlemek ve işgalin söyleminin yanlışlığını tespit etmek üzere uluslararası bir komitenin girmesi için çağrıda bulunduğunu" belirterek, bu talebin "hiçbir yanıt almadığını" kaydetti.