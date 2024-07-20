Hamas: İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşüne yanıt olarak soykırım savaşına devam ediyor

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail için bildirdiği görüş sonrası açıklama yapan Hamas, "Savunmasız sivillere yönelik soykırım savaşı devam ediyor" dedi. Örgütten yapılan açıklamada, "Son 24 saatte çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi şehit oldu" denildi.

Hamas: İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşüne yanıt olarak soykırım savaşına devam ediyor

Hamas, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) için dün bildirdiği görüş sonrası açıklama yaptı.

Örgüt, İsrail'in, " topraklarının işgal edildiğine" ilişkin danışma görüşüne yanıt olarak Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde onlarca sivili öldürdüğünü ve soykırım savaşını devam ettirdiğini bildirdi.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik yoğun bombardıman ve soykırım savaşı devam ediyor. Son 24 saatte çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi şehit oldu" denildi.

Açıklamada, "UAD'nin görüşünün açıklanmasından saatler geçmeden İsrail'in Gazze'de gazeteci Muhammed Casir'i, eşini, çocuklarını ve onlarca sivili öldürülmesi UAD'nin görüşüne pratik yanıttır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Birleşmiş Milletlere, ABD'nin doğrudan desteğiyle yürütülen İsrail saldırılarını durdurmak için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Adalet Divanı dün, İsrail'in Filistin topraklarındaki uygulamalarına ilişkin görüşünü açıkladı. Mahkeme, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te işgalci güç konumunda olduğunu belirtti, Filistin topraklarının tek bir bölgesel birim olduğunu ifade etti.

İsrail'in 2005 yılında askeri varlığını çekmesine rağmen Gazze Şeridi üzerinde kilit yetkiye sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan UAD, zorla tahliyeler konusunda, İsrail'in yerleşim politikalarının ve uygulamalarının 4. Cenevre Sözleşmesi kapsamında korunan nüfusun zorla nakledilmesi yasağına aykırı olduğunu da kaydetti.

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda

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