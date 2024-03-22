Hamas, İsrail'i yalanladı: Gazze'de tutuklananlar akademisyen, doktor ve sivil toplum liderleri

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde, üyelerini tutukladığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Filistinli örgüt tarafından dün gece geç saatlerde yapılan açıklamada, listede yer alan kişilerin büyük çoğunluğunun hastanede barınan akademisyenler, doktorlar ve sivil toplum liderleri olduğu belirtildi.



El Cezire'de yer alan habere göre Hamas'ın açıklamasında geri kalan herkesin, devam eden bombardıman dehşetinden kaçarak komplekse sığınan sivillerden oluştuğu bildirildi.



Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunu yoğun operasyonlar düzenlemekle ve hastanedeki 13 hastayı kasten öldürmekle suçladı.



Bir tesisin bombardımanlarda hasar görmesinin ardından oksijenlerinin kesildiğini söyleyen hükümet, hastaların sürekli oksijen akışına ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

FİLİSTİNLİLER KUŞATMA ALTINDA

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin de sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Görgü tanıkları, İsrail tanklarının, hastane çevresindeki Rimal mahallesinde Filistinlilere ait evleri vurduğunu bildirmişti.



İsrail ayrıca Rimal mahallesinde Gazze'nin farklı bölgelerinden yerlerinden edilmiş onlarca Filistinli ailenin kaldığı Emel Yetim Enstitüsü yakınlarındaki evleri de bombaladı.

Saldırıda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.



Öte yandan ambulanslar ve sivil savunma araçları, İsrail askerleri tarafından hedef alındıkları için bölgeye giremiyor.



Ayrıca Şifa Hastanesi çevresindeki Filistinliler de İsrail tarafından günlerdir kuşatma altına tutuluyor, evlerinden çıkamıyor, su ve yiyecek sıkıntısı yaşıyor.



Daha önce de birçok kez İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi çevresinde İsrail ordusunun yoğun saldırıları 5 gündür devam ediyor.

