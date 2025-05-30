Hamas: İsrail'in ateşkes teklifine yanıtı Filistin halkının taleplerini karşılamıyor

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılması için çabalar sürerken, Hamas'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Hamas'ın üst düzey isimlerinden Besim Naim, bugün Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff'un teklifine verdiği yanıtın ellerine ulaştığını bildirdi.

Naim, açıklamasında, "İsrail'in ateşkes teklifine yanıtı, halkımızın meşru ve adil taleplerinin hiçbirini karşılamıyor" dedi.

"İsrail'in yanıtının temelde işgali sağlamlaştırma peşinde olduğuna" dikkat çeken Hamas yetkilisi, "Buna rağmen, Hamas liderliği, yeni teklifi detaylı olarak değerlendiriyor" diye konuştu.

"ABD'NİN ÖNERDİĞİ BARIŞ PLANI BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR"



Dün İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes için sunduğu son öneriyi kabul edeceğini söylediği" aktarılmıştı.



ABD ise İsrail'in Gazze'de ateşkes önerisini imzaladığını duyurmuştu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Hamas'ın henüz öneriyi kabul etmediği ve görüşmelerin sürdüğü belirtilmişti.



Hamas ise Witkoff aracılığıyla arabulucular tarafından Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin sunulan yeni taslağı teslim aldığını duyurmuştu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu önerinin şu anda Hareket'in ilgili birimlerince “sorumluluk bilinciyle” incelendiği belirtilmişti.



Açıklamada, verilecek cevabın "Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı" kaydedilmişti.



Hamas’ın bölgede adil ve kapsamlı çözüm için her türlü yapıcı çabayı değerlendirmeye açık olduğu vurgulanmıştı.



AFP'nin aktardığına göre Hamas, ABD'nin önerdiği barış planının beklentilerini karşılamadığını belirtmişti.

Hamas Siyasi Büro'dan yapılan açıklamada ulusal sorumluluk çerçevesinde ateşkes teklifine yanıt verileceği, incelemenin devam ettiği aktarılmıştı.

