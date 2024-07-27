Hamas: İsrail'in okul bombalaması vahşice bir cinayet

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde sığınmacıların barındığı Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalamasını, "vahşi bir cinayet ve tüm insani değerlerden sıyrılma" olarak nitelendirdi.

Hamas: İsrail'in okul bombalaması vahşice bir cinayet

Hamas, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 31 kişinin ölümüne neden olan sahra hastanesine yönelik saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “İşgal ordusunun, binlerce yerinden edilmiş insanın barındığı Deyr el-Belah'taki Seyyide Hadice Okulunda gerçekleştirdiği menfur katliam, terörist düşmanların tüm insanlık değerlerinden sıyrılmış olduğunu teyit eden, vahşi bir cinayet ve aynı zamanda bu, sivillerin korunmasını gerekli kılan tüm savaş kanunlarına karşı devam eden bir meydan okumadır” ifadelerine yer verildi.

güçlerinin "büyük bir soğukkanlılıkla" herhangi bir engelle karşılaşmaksızın en dehşet verici katliamlarını işlemeyi sürdürdüğü vurgulandı.

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İSRAİL'İN SAVAŞ SUÇLARI

'e mutlak siyasi ve askeri destek vererek, imkan sağlayan gücün Amerikan yönetimi olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "siyonist savaş suçlularının" hesaba çekilmeyeceklerinin anlaşıldığı bir süreçte bu katliamların gerçekleştiğine işaret edilerek, İsrail'in savaş suçlarının faşizmin sınırlarını geçtiği ifade edildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Arap ve İslam dünyasına, 'de devam eden yıkım, aç bırakma ve "soykırım savaşının" durması için baskı yapmaları için "intifadaya girişmeleri" çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlere de seslenilerek, politik söylemlerden çıkarak işgal güçlerinin sivillere yönelik suçlarını durdurmaya zorlamaları istendi.

İsrail sahra hastanesini bombaladı: 18 kişi öldü

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NE OLMUŞTU?

savaş uçaklarının, Deyr Belah kentinde bulunan ve yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalaması sonucu 31 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Öte yandan İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Hadice Okulu yerleşkesinin içinde "gizli bir Hamas komuta ve kontrol kompleksi olduğu ve saldırının bu sebeple düzenlediği" iddia edildi.

İsrail ordusu tarafından bombalanan okul, İsrail'in daha önce Filistinlileri sığınmaları için yönlendirdiği Deyr el-Belah kentinin batısında "güvenli bölge" olarak nitelendirdiği bölgenin sınırlarında yer alıyor.

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