Hamas: İsrail'in okul bombalaması vahşice bir cinayet

Hamas, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 31 kişinin ölümüne neden olan sahra hastanesine yönelik saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.



Açıklamada, “İşgal ordusunun, binlerce yerinden edilmiş insanın barındığı Deyr el-Belah'taki Seyyide Hadice Okulunda gerçekleştirdiği menfur katliam, terörist düşmanların tüm insanlık değerlerinden sıyrılmış olduğunu teyit eden, vahşi bir cinayet ve aynı zamanda bu, sivillerin korunmasını gerekli kılan tüm savaş kanunlarına karşı devam eden bir meydan okumadır” ifadelerine yer verildi.

İsrail güçlerinin "büyük bir soğukkanlılıkla" herhangi bir engelle karşılaşmaksızın en dehşet verici katliamlarını işlemeyi sürdürdüğü vurgulandı.