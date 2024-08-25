Hamas: İsrail'in yeni şartlarını reddediyoruz

Hamas heyetinin ateşkes görüşmelerine katılmayacağı, Kahire'de yürütülen müzakerelerin son turu hakkında arabuluculardan bilgi alacağı belirtildi.



Açıklamada Hamas'ın ABD Başbakanı Joe Biden'ın ateşkes önerisine taahhüdü yenilenerek, bu ateşkesi uygulamaya hazır olduğu vurgulandı. İsrail'e de anlaşılan ateşkesi kabul etmesi için baskı yapılması çağrısında bulunuldu.



Hamas'ın Kahire'ye heyet gönderme kararı, ABD'nin son tur görüşmelerde ilerleme sağlandığını açıklamasının ardından geldi. israil'in Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi koridorundan asker çekmemekte ısrar etmesi nedeniyle müzakerelerde şu ana kadar ilerleme sağlanamadı.