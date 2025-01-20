Hamas, İsrailli esirlere hediye çantaları verdi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, serbest bıraktığı 3 İsrailli esire  "Tutuklunun serbest bırakılması kararı" yazılı sertifika ve "hediye çantaları" verdi.

Hamas, İsrailli esirlere hediye çantaları verdi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher adlı esirlerin Kassam Tugayları üyeleri ile konvoy halinde Kızılhaç'a teslim edilecekleri noktaya getirildikleri görüldü.

Hamas, İsrailli esirlere hediye çantaları verdi - 1

Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın esirlere üzerinde "Tutuklunun serbest bırakılması kararı" yazılı sertifika ve "hediye çantaları" verdiği görüldü.

basını, çantalarda esirlerin Hamas tarafından çekilen fotoğraflarının olduğunu iddia etti.

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