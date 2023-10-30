Hamas İsrailli rehinelerin yeni videosunu paylaştı: Rehinelerden Netanyahu'ya tepki

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki İsrailli esirler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "esir takası yapmamakla" kendilerini öldürdüğünü belirterek, öfkelerini dile getirdi.



Kassam Tugayları, esir tuttuğu İsraillilerin Netanyahu'ya hitaben çektiği görüntüyü Telegram hesabında yayımladı.



Görüntüdeki 3 esir kadından biri, dün esirlerin aileleri için düzenlenen basın toplantısına dikkati çekerek, "Ateşkes olması gerektiğini ve bizi serbest bırakmanız gerektiğini biliyoruz. Serbest kalmamız için söz verdiniz." dedi.



İsrailli kadın, Netanyahu'ya hitaben, şunları şöyledi:



"Senin politik, askeri ve güvenlik alanındaki rezaletini taşıyoruz. Çünkü sen 7 Ekim’de işleri berbat ettin. Çünkü orada ordu yoktu, kimse gelmedi, bizi kimse korumadı. Hiçbir 'şartın' bulunmadığı şartlar altında tutsağız. Netanyahu, bizi öldürüyorsun, hepimizi öldürmek mi istiyorsun, hepimizi İsrail ordusuyla öldürmek mi istiyorsun, herkesi katlettiğin yetmedi mi, İsrail vatandaşlarının öldürülmesi senin için yeterli değil mi?"



Netanyahu'dan esir takası yapmasını isteyen İsrailli kadın, "Bizi şimdi serbest bırak. Filistin vatandaşlarını ve tutsaklarını hemen bırak. Herkesi serbest bırak, ailelerimizin yanına dönelim. Şimdi!" diye konuştu.



229 İSRAİL VATANDAŞI ESİR ALINDI İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar devam ederken, Hamas tarafından düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu’nda 229 İsrail vatandaşı Gazze’ye kaçırılarak esir alınmıştı.



Diğer taraftan, İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, dünkü başyazısında şu ifadelere yer vermişti:



"İsrail, ivedilikle tüm Filistinli güvenlik tutuklusunu serbest bırakmalı, kalabalık morg buzdolaplarını boşaltmalı ve rehineleri evlerine geri döndürmek için gereken her şeyi yapmalı. Hem de hemen, bugün.Hükümet, rehinelerin geri getirilmesinin en önemli hedefi olduğunu açıklamalı. Devletin 229 kişiyi feda etme yetkisi yok, kimse ona bu yetkiyi vermez."



İsrail ordusu, Gazze'de esir alındığı tespit edilen 229 kişinin ailesine ulaştığını açıklamış, bu sayının artabileceğini bildirmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin