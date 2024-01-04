Hamas lideri Aruri'nin ölümüne en çok onlar üzüldü: Kalbe saplanan bıçak gibiydi

Shtivi, suikastın tam da daha fazla esirin serbest bırakılması ihtimalini düşündükleri bir zamanda gerçekleştiğini vurguladı.



Haberde, esir ailelerinin, “suikastın söndürdüğü umut kıvılcımının yasını tuttukları” aktarılırken suikast haberinin duyulduğu sırada ailelerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile toplantı halinde oldukları ancak telefonları alındığı için bunu gündeme getiremediklerine yer verildi.



İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi baş analisti Nahum Barnea, Aruri'ye düzenlenen suikast ile "İsrailli esirlerin hayatıyla kumar oynandığını" belirtmişti.



Suikastın esir takasına ilişkin müzakereleri erteleyeceği belki de sonlandıracağını öngören Barnae, suikastın İsrail'deki esir takasını hızlandıracağına ilişkin tahminlere işaret ederek, bunları "kendi kendilerine anlattıkları hikayeler" olarak yorumlamıştı.



İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, iki gün önce Hamas'ın İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin müzakereleri durdurma kararı aldığını söylemişti.