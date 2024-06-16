Hamas lideri Haniye: Ateşkese yanıtımız Biden'ın sunduğu ilkelerle uyumlu

Kurban Bayramı için yaptığı açıklamada ateşkes anlaşmasına değinen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yanıtlarının ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasında ve BM Güvenlik Konseyi kararında belirtilen ilkelerle uyumlu olduğunu söyledi.

Hamas lideri Haniye: Ateşkese yanıtımız Biden'ın sunduğu ilkelerle uyumlu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, ateşkes önerisine verdikleri yanıtın, Joe Biden'ın duyurduğu ilkelerle uyumlu olduğunu söyledi. 

Haniye'nin açıklamaları, Biden tarafından desteklenen ateşkes önerisinden ayrıldığı için Hamas'a yönelik 'nin resmi suçlamalarının ardından Kurban Bayramı konuşması sırasında geldi.

Haniye, "İşgalcilere karşı tüm cephelerde mücadelesini sürdüren Filistin için bir bayram daha yaşanıyor" dedi.

"Ağır zulüm ve soykırım uygulayan İsrailli düşman, belirtilen hedeflerine ulaşmada başarısız oldu ve hükümetinde iç kargaşa belirtileri ortaya çıktı" diye ekledi.

Ateşkes önerisiyle ilgili olarak Haniye şunları söyledi: "Verdiğimiz yanıt Biden'ın konuşmasında ve (BM) Güvenlik Konseyi kararında belirtilen ilkelerle uyumludur."

Konsey 10 Haziran'da ABD tarafından desteklenen ve ateşkes çağrısında bulunan bir karar taslağını onaylamış, Hamas da o dönemde buna olumlu yanıt vereceğini ifade etmişti.

Hamas'tan Kurban Bayramı mesajı: Yardım çabalarını artırın

Hamas'tan Kurban Bayramı mesajı: Yardım çabalarını artırın

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki

Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...