Hamas lideri Haniye: Ateşkese yanıtımız Biden'ın sunduğu ilkelerle uyumlu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, ateşkes önerisine verdikleri yanıtın, Joe Biden'ın duyurduğu ilkelerle uyumlu olduğunu söyledi.

Haniye'nin açıklamaları, Biden tarafından desteklenen ateşkes önerisinden ayrıldığı için Hamas'a yönelik ABD'nin resmi suçlamalarının ardından Kurban Bayramı konuşması sırasında geldi.



Haniye, "İşgalcilere karşı tüm cephelerde mücadelesini sürdüren Filistin için bir bayram daha yaşanıyor" dedi.



"Ağır zulüm ve soykırım uygulayan İsrailli düşman, belirtilen hedeflerine ulaşmada başarısız oldu ve hükümetinde iç kargaşa belirtileri ortaya çıktı" diye ekledi.



Ateşkes önerisiyle ilgili olarak Haniye şunları söyledi: "Verdiğimiz yanıt Biden'ın konuşmasında ve (BM) Güvenlik Konseyi kararında belirtilen ilkelerle uyumludur."



Konsey 10 Haziran'da ABD tarafından desteklenen ve ateşkes çağrısında bulunan bir karar taslağını onaylamış, Hamas da o dönemde buna olumlu yanıt vereceğini ifade etmişti.