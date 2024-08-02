Hamas lideri Haniye bugün Katar'da defnedilecek

İran'ın başkenti Tahran'da suikastle öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Katar’da cenaze töreni düzenlenecek. Haniye dün İran'ın başkenti Tahran'dan uğurlanmıştı.

Hamas lideri Haniye bugün Katar'da defnedilecek
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, bugün Katar’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Haniye için İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından cenaze programı düzenlenecek.

Törene Arap ve İslam dünyasından çok sayıda lider katılacak.

Türkiye’den de geniş bir heyet Doha’daki programda hazır bulunacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve bir çok milletvekili törene katılacak.

İsmail Haniye, Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde defnedilecek.

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