Hamas lideri Haniye Mısır'da

İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın 40 rehineyi serbest bırakması karşılığında en az 1 hafta çatışmalara insani ara verilmesi önerisinde bulundu.



Haberlere göre, İsrail, Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varılması için önerisini Katar'a iletti.



Reuters'ın konuştuğu bir yetkili de, olası ateşkes için yoğun görüşmeler yapıldığını belirtti.



Haberde İsrail'in kadınlarla, hasta erkek rehinelerin serbest bırakılması yönünde ısrar ettiği belirtildi.



Reuters, üzerinde çalışılan listede ciddi suçlar nedeniyle hapsedilen Filistinlilerin de olabileceğini aktardı.



Ateşkes girişimleri sürerken, İslami Cihad, iki İsrailli rehinenin videosunu paylaştı...



Görüntülerde rehineler, İsrail hükümetinden kendilerini kurtarmaları için her şeyi yapmalarını talep etti.



Hamas'ın elinde 128 rehine olduğu düşünülüyor.