Hamas lideri Haniye Tahran'da suikastle öldürüldü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğradı. İran devlet televizyonunun bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlendi.

Haniye'nin korumasının da saldırıda öldüğü açıklandı. Saldırının gece saat 02.00'de güdümlü füze ile gerçekleştirildiği bildirildi. Haniye'nin naaşının yarın Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği duyuruldu. HAMAS: BAŞKA SEÇENEK KALMADI Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, yaptığı ilk açıklamada, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" ifadelerini kulllandı. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin “savaşı yeni boyutlara taşıyacağını” ve büyük yansımaları olacağını söyledi. Hamas üst düzey yetkilisi Halil El Hayya da şu açıklamayı yaptı: İsrail'le tüm seçenekler başarısız oldu, direnişten başka seçenek yok." İSRAİL: YORUM YAPMIYORUZ, ATEŞKESE BAĞLIYIZ İsrail hükümet sözcüsü, "Haniye'nin ölümü konusunda yorum yapmıyoruz" dedi. Gazze'de ateşkes müzakerelerine bağlı olduklarını savunarak "Rehine anlaşmasının başarıya ulaşmasını istiyoruz" dedi. DEVRİM MUHAFIZLARI: ACI BİR KARŞILIK VERİLECEK İran Devrim Muhafızları, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine “sert ve acı bir karşılık verileceğini” açıkladı. Açıklamada, “İran ve direniş cephesi bu suça karşılık verecektir” denildi. İran medyasının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları eski komutanı Muhsin Rezai de saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarak, "İsrail Haniye'yi öldürdüğü için ağır bir bedel ödeyecek" açıklamasını yaptı. Öte yandan Filistinli gruplar, genel grev ve geniş çaplı protesto çağrısı yaptı.

ABD: İSRAİL'E SALDIRI OLURSA SAVUNURUZ



ABD'den yapılan ilk açıklama Savunma Bakanı Lloyd Austin'den geldi.



Austin, "Savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak bir şeyler yaptığımızdan emin olmak için çok sıkı çalışacağız" dedi.



Austin ayrıca "İsrail saldırıya uğrarsa, İsrail'i savunmaya yardımcı oluruz" diye ekledi.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Singapur'da düzenlenen bir forumda konuştu.



Blinken, Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçındı ancak Gazze'de ateşkese varılmasının ve rehinelerin serbest bırakılmasının hayati bir zorunluluk olduğunu söyledi. Ateşkesin, tansiyonu düşürmek için en iyi yol olduğunu belirtti. Blinken, CNA ajansına verdiği röportajda, "Hamas lideri Haniye'nin ölümü bilmediğimiz ya da dahil olmadığımız bir olay" dedi.

İSRAİL'DEN "ORTADAN KALDIRILDI" PAYLAŞIMI



İsrail saldırıyı henüz resmi olarak üstlenmedi ancak hükümet basın ofisi, Facebook hesabından Haniye'nin alnında "ortadan kaldırıldı" yazısı yer alan bir fotoğrafını paylaştı.



İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu ise "Haniye'nin ölümü dünyayı daha iyi hale getirecek" açıklamasını yaptı.



İsrail ordusu ise İsrailli sivillere yönelik güvenlik konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.



Açıklamada, “Şu anda ordu bir durum değerlendirmesi yürütüyor. Herhangi bir değişikliğe karar verilmesi halinde kamuoyunu derhal bilgilendireceğiz” denildi.

Haniye'nin öldürülmesi sonrası Batı Şeria'da kepenkler indirildi.

HİZBULLAH: DİRENİŞİ DAHA KARARLI KILACAK



Bir diğer açıklama İran destekli Lübnan Hizbullahı'ndan geldi.



Hizbullah, Hamas şefinin öldürülmesinin "direnişi İsrail karşısında daha kararlı kılacağını" söyledi. YEMEN'DEKİ HUSİLER: İĞRENÇ BİR TERÖR SUÇU İran destekli bir diğer grup Yemen'deki Husi isyancıları da açıklama yaptı. Husi Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, “İsmail Haniye’yi hedef almak iğrenç bir terör suçudur ve kanunların ve ideal değerlerin açık bir ihlalidir” ifadelerini kullandı.



PEZEŞKİYAN: İŞGALCİ TERÖRİSTLERİ PİŞMAN EDECEĞİZ



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da yaptığı açıklamada, "İran, işgalci teröristleri Haniye'yi öldürdüğü için pişman edecek" dedi.



Pezeşkiyan, Haniye'nin cenazesini "omuzlarında taşıyacağını" söyledi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ise ülkesinin Ortadoğu'daki çatışmaları tırmandırma niyeti olmadığını ifade etti.



HAMANEY: İNTİKAM TAHRAN'IN GÖREVİ



İran'ın dini lideri Ali Hamaney ise "İsrail'in, Haniye'yi öldürerek kendisi için ağır ceza zemini hazırladı" dedi.



Hamaney, İsmail Haniye'nin intikamını almanın Tahran'ın görevi olduğunu sözlerine ekledi. "FÜZE DOĞRUDAN HANİYE'YE İSABET ETTİ"



Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil El-Hayya, "Füze doğrudan Haniye'ye isabet etti" açıklamasında bulundu.



Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesine dünyadan tepkiler Haberi Görüntüle

ÜÇ OĞLU VE DÖRT TORUNU İSRAİL SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.



Saldırıda üç oğlu ve dört torununu kaybeden Haniye, "Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.



Haniye'nin, saldırıda yaralanan torunu Melek Haniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.



İsrail basınına göre, "Haniye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

İSMAİL HANİYE KİMDİR?



Filistinli siyasi, Filistin Ulusal Yönetimi'nin tartışmalı eski başbakanı İsmail Haniye, 1963'te Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında dünyaya geldi. Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Aşkelon şehrinden kaçarak mülteci durumuna düşmüştü. 1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu. 1989'da Birinci İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 1992'de serbest bırakıldıktan sonra, İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grubun arasına katılıp, Güney Lübnan'a sürüldü. Ertesi yıl Gazze'ye geri döndü.



1999'dan 2004'e kadar, Hamas genel sekreteri Şeyh Ahmet Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yaptı. Aralık 2005'te yapılan ve 25 Ocak 2006'da tekrarlanan Filistin Yasama Konseyi seçimlerinde Hamas lideri Halid Meşal'in Şam'da sürgünde bulunmasından dolayı listenin en başında yer aldı.



Hamas'ın 132 sandalyeden 74'ünü aldığı seçimler sonucunda Haniye, 16 Şubat 2006'da Hamas'ın başbakan adayı olarak açıklandı. 19 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in karşı çıkmalarına rağmen Filistin başkanı Mahmud Abbas tarafından başbakanlığa atandı. Ekim 2006'da Gazze'de El Fetih ile Hamas üyelerinin çarpışmaları sırasında konvoyuna düzenlenen saldırıdan kurtuldu. Mayıs 2007'de İsrail'in evine karşı düzenlediği füze saldırısını atlattı.



Haziran 2007'de Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine, Filistin devlet başkanı Mahmud Abbas tarafından görevinden alındı.



Haniye evli ve 13 çocuğa sahipti.