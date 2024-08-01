Hamas lideri Haniye'nin suikaste uğradığı binadan ilk görüntüler

İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı Telegram hesapları, Haniye'nin Tahran'da hedef alındığı nokta olduğunu iddia ettikleri binanın görüntülerini paylaştı. ABD'li New York Times gazetesine konuşan İranlı yetkili, görüntüleri doğruladı. Fotoğrafta binanın vurulan bölümünün yeşil bir örtüyle kapatıldığı görülüyor.

Hamas lideri Haniye'nin suikaste uğradığı binadan ilk görüntüler

Hamas lideri İsmail Haniye suikastine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı Telegram hesapları, Haniye'nin Tahran'da hedef alındığı nokta olduğunu iddia ettikleri binanın görüntülerini paylaştı.

Amerikan gazetesi New York Times (NYT) da bina ile ilgili yaptığı haberde bilgileri teyit ettiğini belirtti.

NYT, Telegram'da dolaşan Tahran'daki hasarlı bir binanın fotoğrafını paylaştı ve Haniye'nin saldırıya uğradığı yerin burası olduğunu öne sürdü.

İsminin açıklanmaması koşulu ile gazeteye konuşan İranlı bir yetkili, görüntüleri doğruladı.

Fotoğraf, başkent Tahran'ın kuzeyindeki lüks Zafaraniyeh semtinde bulunan altı katlı bir binayı gösteriyor.

Binanın hükümet törenleri için kullanılan Saadabad Sarayı'nın bitişiğinde olduğu ifade edildi. 

Hamas lideri Haniye'nin suikaste uğradığı binadan ilk görüntüler - 1

HASARLI BÖLGE KAPATILDI

NYT, binanın konumunun Tahran'ın kuzeyinde gerçekleşen patlamaya dair gelen ilk bilgilerle tutarlı olduğunu açıkladı.

Fototğrafa bakıldığında, binanın füzenin hedefi olan bölümünün yeşil bir örtüyle kapatıldığı görülüyor.

Birinci katın çatısında da enkaz parçalarını görmek mümkün.

25 Temmuz'da Amerikan teknoloji şirketi Maxar tarafından çekilen aynı binanın uydu görüntüsünde ise görünür bir hasar veya yeşil branda olmaması dikkat çekiyor.

NYT'nin haberinde, "bu durum hasarı gösteren fotoğrafın daha yakın zamanda çekildiğini düşündürüyor" diye yazdı. 

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