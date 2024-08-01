Hamas lideri Haniye'nin suikaste uğradığı binadan ilk görüntüler

Hamas lideri İsmail Haniye suikastine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı Telegram hesapları, Haniye'nin Tahran'da hedef alındığı nokta olduğunu iddia ettikleri binanın görüntülerini paylaştı.

Amerikan gazetesi New York Times (NYT) da bina ile ilgili yaptığı haberde bilgileri teyit ettiğini belirtti.

NYT, Telegram'da dolaşan Tahran'daki hasarlı bir binanın fotoğrafını paylaştı ve Haniye'nin saldırıya uğradığı yerin burası olduğunu öne sürdü.

İsminin açıklanmaması koşulu ile gazeteye konuşan İranlı bir yetkili, görüntüleri doğruladı.



Fotoğraf, başkent Tahran'ın kuzeyindeki lüks Zafaraniyeh semtinde bulunan altı katlı bir binayı gösteriyor.

Binanın hükümet törenleri için kullanılan Saadabad Sarayı'nın bitişiğinde olduğu ifade edildi.