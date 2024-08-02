Hamas lideri Haniye'nin yardımcısı Meşal: Pazarlık yapmayacağız

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, hareketin lideri İsmail Haniye'nin cenazesinde konuşma yaptı.

Tahran'da suikasta uğrayan Haniye için Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde konuşan Meşal, "Haniye'nin Gazze kentinin Şati Mülteci Kampı'nda halkının arasında yaşadığını, halkının acılarını ve sevinçlerini paylaştığını söyledi.

Haniye'nin "küresel çapta davası uğrunda mücadele etmek dışında Gazze'den ayrılmadığını" belirten Meşal "Haniye kardeşimiz büyük bir kayıptır. Ancak düşmanlarımız şehitlerin kanının zafere giden yolu kısalttığını bilmiyor" diye konuştu.



İsrail'in "yaşananlardan ders çıkarmadığını" söyleyen Meşal, şu ifadeleri kullandı: "Tehditler bizi zerre miktar ilkelerimizden uzaklaştıramaz. Filistin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vatanımız olarak kalacak. Bizden ne kadar öldürürlerse öldürsünler pazarlık yapmayacağız, ödün vermeyeceğiz ve İsrail’i tanımayacağız."