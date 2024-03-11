Hamas lideri Heniyye: Anlaşma için Gazze'deki savaşın sona ermesi şart

Heniyye, televizyonda banttan yayımlanan konuşmasında, İsrail'le yürütülen müzakerelere ve Filistin iç siyasetine ilişkin Hamas'ın yaklaşımlarına değindi.



Hamas olarak şu ana kadar müzakerelerde pozitif ve sorumlu bir şekilde davrandıklarını kaydeden Heniyye, şunları kaydetti:



"Gazze'de savaşı sonlandırmayan, yerinden edilenleri evlerine döndürmeyen ve düşmanın başta orta kesim olmak üzere Gazze'nin dışına çekilmesini garanti etmeyen bir anlaşmaya varmak istemiyoruz. Bu ilkelerin gerçekleşmesi ve anlaşmaya varılması için İsrail'i bunlara uymaya zorlayacak uluslararası teminatların olması da şart."

"İSRAİL ANLAŞMAYA BAĞLI KALACAĞI TEMİNATINI VERMİYOR"



İsrail anlaşma ilkelerine bağlı kalma konusunda hiçbir teminat vermek istemediği için henüz bir anlaşmaya varılamadığını kaydeden Heniyye, buna rağmen Hamas'ın, müzakerelerin sürmesini ve bu ilkeleri içerecek herhangi bir formüle açık olduğunu vurguladı.



Heniyye, İsrail'in, yerinden edilenlerin aşamalı olarak evlerine dönmesinden bahsettiğini ancak bununla ilgili net bilgi vermediğini ve Gazze'yi ikiye bölmeye de devam ettiğini dile getirdi.



İsrail'in Filistin halkına karşı psikolojik bir savaş yürüttüğünü, kaos çıkarmaya ve halkı bölmeye çalıştığını ancak bunda başarılı olamayacağını kaydeden Heniyye, İsrail'in işlediği tüm katliamlara ve gerçekleştirdiği soykırıma rağmen Filistin halkını Gazze'den tehcir etmeyi de başaramadığını aktardı.