Hamas lideri İsrail hapishanesinde öldü

Filistin Tutuklular Komisyonu, Batı Şeria'daki bir Hamas liderinin İsrail gözaltında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, 63 yaşındaki Mustafa Muhammed Ebu Ara'nın, İsrail'in güneyindeki Ramon Hapishanesi'nden hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği belirtildi.



Açıklamada, "Tutuklanmadan önce ciddi sağlık sorunları yaşıyordu ve yoğun tıbbi takibe ihtiyacı vardı. Ancak tutuklandığı andan itibaren Şeyh Ebu Ara, tüm tutuklular gibi, imha savaşının başlangıcından bu yana benzeri görülmemiş suçlarla karşı karşıya kaldı" ifadeleri kullanıldı.



Filistinli kuruluş, geçen yıl Ekim ayında tutuklanan Ebu Ara'nın işkenceye maruz kaldığını ve tıbbi tedaviden mahrum bırakıldığını söyledi.

7 EKİM'DEN BERİ 18 FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA ÖLDÜ



Filistinli Mahkumlar Derneği'nin geçen ay yaptığı açıklamaya göre, Gazze'deki savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail gözetiminde en az 18 Filistinli hayatını kaybetti.



Gazze sağlık yetkilileri, Gazze'nin büyük bölümünü tahrip eden ve insani bir felakete yol açan çatışmalarda 39 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü ve Gazze'deki 2,3 milyon nüfusun çoğunun yerinden edildiğini söylüyor.