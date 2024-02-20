Hamas lideri Kahire'de: Gündem İsrail saldırıları

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR



Filistinli bir kaynağa göre Hamas, 7 Şubat'ta Gazze'de ateşkes için, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara 135 günlük bir ara verilmesini içeren üç aşamalı bir plan önerdi.



Orijinal çerçeve anlaşması ABD, İsrail, Katar ve Mısır'dan üst düzey yetkililerin geçen ay Paris'te yaptığı toplantıda hazırlandı.



İsrail ordusu Gazze'de 134 İsraillinin esir tutulduğuna inanıyor.



İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından Gazze Şeridi'ne ölümcül bir harekat başlattı. Ardından gelen İsrail bombardımanı 29 binden fazla kişiyi öldürdü ve 69 binden fazla kişiyi de yaraladı.



BM'ye göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı ciddi gıda, temiz su ve ilaç kıtlığı nedeniyle bölge nüfusunun yüzde 85'ini ülke içinde yerinden ederken, bölgenin altyapısının yüzde 60'ı hasar gördü veya yok edildi.



İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor. Ocak ayında alınan geçici karar, Tel Aviv'e soykırım eylemlerini durdurması ve Gazze'deki sivillere insani yardım sağlanmasını garanti altına alacak önlemler alması talimatını vermişti.

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