Hamas lideri Kahire'de: Gündem İsrail saldırıları

Hamas lideri İsmail Haniye İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı üzerine görüşmek için Kahire'ye ulaştı. Katar ve Mısır'ın esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları devam ediyor.

Hamas lideri Kahire'de: Gündem İsrail saldırıları
Foto: Reuters

Hamas, lideri İsmail Haniye'nin 'in Şeridi'nde devam eden saldırısı hakkında görüşmek üzere Kahire'ye geldiğini duyurdu.

Filistin direniş grubu yaptığı açıklamada Haniye ve heyetinin Mısırlı yetkililerle 'deki siyasi durum ve sahadaki çatışmalar hakkında görüşmelerde bulunacağını söyledi.

Görüşmelerin ardından 'in Gazze'deki saldırılarını durdurma çabalarının da gerçekleştirileceği belirtildi.

Haniye'nin Kahire ziyareti, Katar ve Mısır'ın esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla çabalarının devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Hamas, esir takası anlaşmasının ön koşullarının tam bir ateşkes, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası olduğunu defalarca dile getirdi.

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ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Filistinli bir kaynağa göre Hamas, 7 Şubat'ta Gazze'de ateşkes için, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara 135 günlük bir ara verilmesini içeren üç aşamalı bir plan önerdi.

Orijinal çerçeve anlaşması ABD, İsrail, Katar ve Mısır'dan üst düzey yetkililerin geçen ay Paris'te yaptığı toplantıda hazırlandı.

İsrail ordusu Gazze'de 134 İsraillinin esir tutulduğuna inanıyor.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından Gazze Şeridi'ne ölümcül bir harekat başlattı. Ardından gelen İsrail bombardımanı 29 binden fazla kişiyi öldürdü ve 69 binden fazla kişiyi de yaraladı.

BM'ye göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı ciddi gıda, temiz su ve ilaç kıtlığı nedeniyle bölge nüfusunun yüzde 85'ini ülke içinde yerinden ederken, bölgenin altyapısının yüzde 60'ı hasar gördü veya yok edildi.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor. Ocak ayında alınan geçici karar, Tel Aviv'e soykırım eylemlerini durdurması ve Gazze'deki sivillere insani yardım sağlanmasını garanti altına alacak önlemler alması talimatını vermişti.

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